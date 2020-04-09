Дороги в Хабаровском крае начнут ремонтировать по нацпроекту в мае

В Хабаровском районе Хабаровского края заключены все контракты на ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас идет заготовка и завоз материалов. С 1 мая подрядные организации приступят к основным работам, передает ИА AmurMedia.

«Всего в девяти муниципалитетах района в порядок приведут 29 объектов общей протяженностью 25 км. На эти цели направят почти 197 млн рублей. В рамках контрактов на большинстве объектов будет заменено не только дорожное покрытие, но и выполнено устройство водоотводной системы, укрепление обочин и установка дорожных знаков. Завершить работы подрядчики должны к 1 октября текущего года», — сообщили в администрации Хабаровского района.

В рамках нацпроекта работы будут проводиться в двух агломерациях – Хабаровской и Комсомольской. В планах на этот год ремонт 95 объектов общей протяженностью 90 км.