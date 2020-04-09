Шесть крупных природных пожаров потушили в Амурской области

В Амурской области ликвидировано шесть пожаров на площади 1202 га в Магдагачинском, Свободненском, Завитинском и Благовещенском районах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Действующими остаются четыре возгорания на общей площади 73 га в Бурейском, Свободненском и Селемджинском районах. Одно из них локализовано в Свободненском районе в 9 км от села Рогачевки. Там продолжают работать 15 сотрудников десантников-пожарных Амурской авиабазы и лесоохраны, передает asn24.ru.

Всего в регионе в тушении пожаров задействованы 181 человек и 40 единиц техники. Авиапатрулированием занимаются три самолета.