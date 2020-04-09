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Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

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Фото: REUTERS/Frank Augstein
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, политик идет на поправку. Об этом 9 апреля сообщает Sky News со ссылкой на сообщение канцелярии главы правительства.

«Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа», — сказано в документе.

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Ранее 9 апреля официальный представитель Джонсона сообщил, что состояние премьера улучшается.

27 марта 55-летний Борис Джонсон заявил, что у него диагностировали коронавирус. Политик рассказал, что заболевание протекает с легкими симптомами, и продолжил работу в самоизоляции. 6 апреля его поместили в отделение интенсивной терапии, так как симптомы коронавируса не прошли на 10-й день после выявления.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 9 апреля, в Великобритании зарегистрировано 65 077 заболевших коронавирусом, умерли 7978 человек, выздоровели 135.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По сведениям Worldometer на 9 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 532 439, при этом скончались 89 716 человек, из больниц выписан 337 471 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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