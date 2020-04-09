Ремонт дорог начнут в Красноярске на месяц раньше

В Красноярске вскоре стартует сезон дорожных работ. В мэрии пояснили, что в связи с благоприятной погодой ремонт в этом году начнется на месяц раньше запланированного срока. Подготовка велась заранее, уже завершены торги по поиску подрядчиков.

Из-за режима самоизоляции улицы загружены не так, как обычно, что позволит специалистам выполнить все условия контракта быстро и эффективно, отмечает ИА KrasnoyarskMedia. Планируется отремонтировать мост через Бугач, а также провести работы на улицах 9 Мая, Судостроительной, Железнодорожников, Марковского и завершить прошлогодний капремонт на Ястынской.

Как сообщалось 10 марта, в Красноярском крае планируют обновить дорогу Енисейск–Погодаево–Баженово. Речь идет об участках с 10-го по 12-й км и с 15-го по 20-й км. Это единственная трасса, которая связывает Енисейский и Туруханский районы. В этом году должны сдать в эксплуатацию 2 км покрытия.