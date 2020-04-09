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Ситуацией с воинскими захоронениями в Новозыбкове занялись прокуроры

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Прокуратура Брянской области проводит проверку правомерности работ по демонтажу надгробий воинских захоронений на кладбище в Новозыбкове. Надзорное ведомство изучает, не было ли нарушено законодательство при заключении муниципального контракта на реконструкцию воинского захоронения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как пишет онлайн-газета «Брянские новости», в Новозыбкове произошел скандал вокруг реконструкции памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ситуацию проясняет и Управление Следственного комитета по Брянской области.

Между тем, накануне в новозыбковской городской администрации заявляли, что в соответствии с контрактом все надгробия после демонтажа будут восстановлены. И произойдет это к маю.

На кладбище в Новозыбкове покоятся 283 советских воина.

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