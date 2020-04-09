В Тамбове продуктовые наборы выдают бывшим узникам концлагерей

В Тамбове бывшим узникам концлагерей вручают продовольственные наборы. Эту акцию приурочили к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля.

Накануне праздника тамбовчан навещают сотрудники городского Центра предоставления дополнительных мер социальной защиты и работы с отдельными категориями граждан.

Из-за сложной эпидемиологической ситуацией собрать всех на традиционную встречу не смогли. Поэтому соцработники планируют навестить каждого тамбовчанина, который побывал в «лагере смерти» и вручить продовольственный набор.

В администрации пообещали, что сотрудники центра при передаче продуктов будут соблюдать все необходимые меры предосторожности.

ИА «Онлайн Тамбов.ру» пишет, что сейчас в Тамбове проживают 53 бывших несовершеннолетних узника, кто провел свое детство за колючей проволокой. По указу президента меры поддержки они получают как участники и инвалиды войны.

В начале марта в соцсетях появилась информация о том, что в Тамбовской области ветеран Великой Отечественной войны Александра Попова проживает в недопустимых условиях – аварийном доме, крыша которого протекает. В региональной прокуратуре заявили, что будут проверять эту информацию и устанавливать ответственных за сложившуюся ситуацию.