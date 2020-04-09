СМИ обнародовали имена погибших при пожаре доме престарелых в Москве

Стали известны имена погибших и пострадавших при пожаре доме престарелых в Москве. Список обнародовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 9 апреля.

Сообщается, что жертвами происшествия стали четыре человека, включая Новикову К.М. и Наумова В.А. Имена остальных погибших устанавливаются.

В больнице оказались 16 человек, среди которых Чернухин А. И., 1942 г.р., Мирзоян Ю. Д., 1934 г.р., Гаврилова С. А., 1940 г.р., Гаврилова А., 1932 г.р., Ваина Е. В., 1930 г.р., Смолина В. В., 1960 г.р., Давыдов Ю. А., 1948 г.р., Селиванова Л. В., 1954 г.р. и Саводина Т. Н., 1933 г.р.

Личности остальных пострадавших уточняются.

По данным телеканала, в реанимации находятся 15 человек, из которых двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из пострадавших направлен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что причиной происшествия могло стать разрушение топливоподводящих элементов расширительного бака с последующим воспламенением горючей жидкости.

В результате пожара, который произошел в районе Кунцево на 3-й Мякининской улице вечером 8 апреля, госпитализированы 16 человек, четверо погибли. Загорелся цокольный этаж частного пансионата для престарелых. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Главное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего.