Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

Продажи подержанных автомобилей в России в первом квартале 2020 года выросли на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом 9 апреля сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Так, средняя стоимость автомобиля с пробегом в первом квартале этого года составила 437 100 рублей (+8%). Самыми популярными у россиян остаются модели Lada со средней ценой 155 900 рублей.

На втором месте — Toyota, которая обходилась покупателям примерно в 830 500 рублей. Третье и четвертое место заняли Hyundai и Kia (509 200 рублей и 591 300 рублей соответственно). На пятом месте — Volkswagen со средней ценой автомобиля 526 600 рублей.

26 февраля сообщалось, что по итогам 2019 года аренда авто сместила с первого места в списке самых востребованных услуг коммерческие перевозки.