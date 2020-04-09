Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
Общество
Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве
Общество
Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета
Общество
Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи подержанных автомобилей в России в первом квартале 2020 года выросли на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом 9 апреля сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Так, средняя стоимость автомобиля с пробегом в первом квартале этого года составила 437 100 рублей (+8%). Самыми популярными у россиян остаются модели Lada со средней ценой 155 900 рублей.

На втором месте — Toyota, которая обходилась покупателям примерно в 830 500 рублей. Третье и четвертое место заняли Hyundai и Kia (509 200 рублей и 591 300 рублей соответственно). На пятом месте — Volkswagen со средней ценой автомобиля 526 600 рублей.

26 февраля сообщалось, что по итогам 2019 года аренда авто сместила с первого места в списке самых востребованных услуг коммерческие перевозки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей 13 апреля
Названы самые продаваемые автомобили в России в марте
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020