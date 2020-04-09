В «Формуле-1» заявили о возможности начать сезон без зрителей

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления соревнований, которые отложили на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом заявил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун телеканалу Sky Sports в четверг, 9 апреля.

«Если нам удастся начать сезон в июле, мы сможем провести 19 гонок. Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику», — сказал Браун, отметив, что по-прежнему оптимистично настроен относительно предстоящих соревнований.

Первым в календаре, 26–28 июня, стоит Гран-при Франции. Браун сказал, что сейчас обсуждается логистика закрытых гонок, перспективы привлечения на них людей и обеспечения их безопасности.

По словам спортивного директора «Формулы-1», это «не блестящий вариант,» но «лучше, чем вообще без гонок». Он добавил, что нужно помнить о «миллионах любителей спорта, которые находятся сейчас дома». Браун считает, что возможность привлечения людей к спорту и показ им соревнований «стали бы подспорьем в нашей кризисной ситуации». Чтобы определить чемпиона этого класса автогонок необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне, чего можно добиться, даже если сезон начнется в октябре, считает он.

Ранее, 23 марта, из-за пандемии коронавируса отложили Гран-при в Азербайджане, а также отменили этапы в Австралии. В феврале перенесли на неопределенный срок этап гонок в Китае. Российский этап запланирован на 25–27 сентября.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По данным сайта worldometer на 9 апреля, инфекцией заразились более 1,5 мл людей в 209 странах мира.