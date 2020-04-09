Бойца Bellator Чепмана застрелили у дома

Американского бойца смешанных единоборств Исайи Чепмена застрелили рядом с его домом в Акроне в штате Огайо. Об этом 8 апреля в Twitter сообщил журналист Дэвид Маккини.

Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу, уточняет RT.

Полицейские приехали на место после сообщений о стрельбе. Они нашли 30-летнего спортсмена с несколькими огнестрельными ранениями. Его госпитализировали, но спасти его не удалось. Медики констатировали его смерть. Предполагаемый убийца бойца остается на свободе.

Чепмен вел профессиональную карьеру с 2012 года. На профессиональном уровне Чапман одержал девять побед и потерпел четыре поражения, уточняет «Газета.ру». Последний поединок спортсмен провёл в 2019 году, уступив Патрику Миксу на турнире Bellator 232, отмечает «Федеральное агентство новостей».