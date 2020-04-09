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Москвичам пообещали самый теплый день апреля

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Четверг, 9 апреля, в Москве может стать самым теплым днем апреля текущего года. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сегодня ожидается самый теплый день апреля. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице +13...+15 градусов, в Подмосковье +11...+16», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Волосюк, температура воздуха в этот день буде выше климатической нормы на 3–5 градусов.

Атмосферное давление понизится и составит 746 мм рт. ст. Скорость ветра — 4–9 м/c, он будет юго-западный. Ближе к ночи местами пройдут небольшие дожди.

Однако уже в субботу, 11 апреля, Москву ждет резкое похолодание. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, возможен мокрый снег. Такой прогноз ранее представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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