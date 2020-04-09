8 апреля, или 15-го нисана по еврейскому календарю, наступает праздник Песах, который в странах диаспоры длится восемь дней.

Он установлен в память об исходе евреев из Египта. Это один из трех праздников, заповеданных в Торе, в которые во времена Храма предписано было совершать паломничество в Иерусалим.

Исход из Египта символизирует начало рождения еврейского народа, утверждение коллективной самоидентификации. С выходом из Египта произошла трансформация от рабского самосознания к свободному, уход от полного подчинения воли фараона к собственному уникальному предназначению.

Главное событие Песаха — особая трапеза седер (ивр. — «порядок»), которая проводится в диаспоре в первые два вечера праздника. Она насыщена символическими действиями, преследующими три основных цели: напомнить о нашем египетском рабстве; подчеркнуть наше свободное положение сейчас; вызвать интерес и любопытство у детей, чтобы поведать им историю исхода из Египта и передать традицию, не прерывая цепочку поколений.

Главное блюдо и одновременно заповедь праздника, известная всему миру, — это маца, пресный хлеб, состоящий только из воды и муки. Все приготовление мацы до момента помещения в печку должно занимать не более 18 минут — именно столько времени необходимо, чтобы тесто не успело закваситься. Выходя из Египта, евреи торопились, и их тесто не успело подняться. Наспех получились лишь пресные лепешки.

Все еврейские праздники сопровождаются определенными действиями или атрибутами, либо отсылающими к историческим событиям, связанным со временем их установления, либо раскрывающими духовный смысл этого дня. Так, в суккот строится шалаш, напоминающий нам облака славы, которые сопровождали народ Израиля в пустыне, а в Рош Ашана трубят в шофар, тем самым подчеркивается значение дня — суд над миром.

И только в Песах мы буквально воссоздаем наш первый хлеб свободы. Из года в год, будто возвращаясь к отправной точке нашего освобождения. В Песах мы совершаем духовную перезагрузку, напоминаем себе не только о собственном происхождении, но и еще раз провозглашаем цель нашего рождения: получение Торы, служение Всевышнему и утверждение высоких моральных принципов. Маца — материальный проводник к глубинным смыслам праздника.

Антропологи утверждают, что хлеб — это исключительно пища людей. Весь живой мир питается и растениями, и мясом, но употребление хлеба присуще только человеку и занимает важное положение в любой культуре. В Талмуде написано, что «древо, от которого вкусил Адам,… было пшеницей, ибо младенец не научится звать отца и мать, пока не отведает вкус хлеба». Человек существует над всей природой, он знает, что такое добро и зло, он руководствуется моральными ориентирами в познании мира.

Народ Израиля при выходе из Египта сравнивается с ребенком, который только начинает понимать мир, смотреть на него разумным взглядом, узнает подлинный смысл бытия.

Маца — простейшая форма хлеба и она напоминает нам, что в начале всего стоит чистая вера, способность довериться Творцу. Как ребенок доверяет Отцу даже тогда, когда не до конца понимает смысл указаний. Простая чистая вера дает возможность двигаться дальше, уверенно идти по пути познания мира, Б-жественной воли и самого себя. Но даже когда мы уже стоим на высоком духовном уровне и наполнены мудростью, простая вера остается для нас необходимостью. На каком бы высоком интеллектуальном и социальном уровне не оказался человек, ему важно возвращаться к собственным истокам, снова переживать обновление.

В этом году мир столкнулся с пандемий коронавируса, и каждый новый день привносит коррективы в привычный распорядок жизни. Множество наших планов остаются нереализованными, в одночасье приходится перекраивать свои привычки.

Оставшись наедине с самими собой, мы вынуждены сделать перезагрузку собственных мыслей, пересмотреть свой взгляд на жизнь, убедиться, верно ли были расставлены наши приоритеты, действительно ли мы исполняем свое уникальное предназначение, или следуем за ложными идеалами? Чтобы проводить ревизию в собственной душе, не обязательно сталкиваться с эпидемией. Но каждому человеку необходимо раз в какое-то время напоминать себе о своих духовных корнях, утверждать внутреннюю личностную свободу, укреплять веру. И тогда, зная свои истоки, ему будет легче прокладывать верный путь.

Желаю всем душевной гармонии, сил и мудрости пережить невзгоды. И главное — здоровья и полного выздоровления всем заболевшим. Кошерного и веселого Песаха!

Автор — глава Федерации еврейских общин России

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