«АвтоВАЗ» может возобновить производство машин к концу недели

«АвтоВАЗ» признан системообразующим предприятием и продолжает работать в дни, объявленные нерабочими. В понедельник, 6 апреля, возобновят деятельность отдельные подразделения, выпуск машин может начаться к концу недели, сообщила профсоюзная организация завода.

Глава первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев заявил, что сначала идет подготовка к работе в новых условиях, передает «Интерфакс».

«Мы же должны исполнить указания, чтобы рабочие места были на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Если это невозможно, то должны быть приняты ограничительные меры, занавесы должны быть повешены, линии расчерчены», — объяснил он. По словам Зайцева, сначала на работу возвращаются инженеры, рабочие приступят к обязанностям постепенно.

По состоянию на 5 апреля в Самарской области было 17 случаев заражения коронавирусом, в том числе два — у сотрудников «АвтоВАЗа». Позже новые заражения не подтверждались.

Предприятие соблюдало режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Позже региональные власти включили его в перечень компаний, которые продолжат деятельность с 4 по 30 апреля в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей.

2 апреля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Позже в тот же день он подписал соответствующий указ. Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

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