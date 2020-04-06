Пять пациентов выздоровели после коронавируса в Московской области

Пять человек с отрицательным анализом на коронавирус выписаны из больниц Московской области. Об этом сообщает оперштаб региона в понедельник, 6 апреля.

«После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию еще пять человек выписаны из стационарных отделений больниц Московской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье составляет 39 человек.

3 апреля в Подмосковье ввели штраф 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. При этом повторное правонарушение влечет штраф в размере уже 5 тыс. рублей.

Уточняется, что это касается граждан, которые обязаны находиться дома на самоизоляции (например, приехали из-за рубежа). Граждане, которым рекомендовано не выходить из дома за исключением ряда случаев, не будут получать штраф.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано более 5 тыс. случаев заболевания COVID-19, по меньшей мере 45 пациентов скончались.

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