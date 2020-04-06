В Москве у безработного украли автомобиль и личные вещи

В Москве злоумышленники украли у безработного мужчины автомобиль и личные вещи. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве в понедельник, 6 апреля.

Инцидент произошел накануне около магазина на улице Новоорловской. Двое неизвестных, угрожая ножом потерпевшему, похитили у него мобильный телефон и личные документы, а также автомобиль Hyundai Solaris, на котором они и скрылись с места происшествия.

«Полиция по данному факту проводит проверку», — сообщили ТАСС в ведомстве.

1 апреля сообщалось, что в Стерлитамаке в отношении 18-летней местной жительницы возбудили 11 уголовных дел. Девушка обвиняется в мелких хищениях из различных магазинов города.