Хабаровскому институту развития образования выделят 15 млн рублей

Хабаровский краевой институт развития образования победил в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках проекта «Учитель будущего». Размер гранта составляет 15 млн рублей. Деньги пойдут на разработку и внедрение региональной системы непрерывного профессионального образования педагогов.

Как пишет ИА AmurMedia, институт планирует разработать и внедрить современные цифровые платформы для мониторинга профессиональных дефицитов, и это позволит составлять индивидуальные профессиональные маршруты. Также руководство института намерено открыть центр наставничества и центр цифровой трансформации образования.

На средства гранта удастся подготовить не менее 500 педагогов, которых научат работать с новыми образовательными технологиями. Еще 1,5 тыс. педагогов вовлекут в создание новых методов обучения и воспитания.

Агентство поясняет, что федеральный проект «Учитель будущего» включен в нацпроект «Образование». Его главная цель — повышение уровня профессионального мастерства 50% преподавателей, создание сети центров непрерывного повышения мастерства, участие большинства молодых учителей в различных формах поддержки обучающихся.

В феврале сообщалось, что на базе краевого центра образования в Хабаровске оборудуют второй «IT-Куб», рассчитанный на 400 человек. На эти цели из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование» выделят 12,9 млн рублей.