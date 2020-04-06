Белая перчатка Майкла Джексона продана на аукционе за $104 тыс.

Принадлежавшая популярному певцу Майклу Джексону белая перчатка со стразами была продана на аукционе в американском штате Техас почти за $104 тыс. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает The Sun.

По информации издания, знаменитый аксессуар музыканта, инкрустированный кристаллами «Сваровски», неназванный покупатель приобрел за $103 895 (более 8 млн руб). Новый владелец также получил письмо от продюсерской компании MJJ Productions о том, что перчатка была передана в дар Unicef в 1998 году, отмечает «Газета.ру».

Аксессуар стал одной из визитных карточек артиста, он надевал перчатку во время выступлений и съемок клипов. В одном из интервью в 1980-х Джексон объяснил, что носит одну перчатку, «потому что это круче, чем две».

Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий «Грэмми» Майкл Джексон скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе 25 июня 2009, не дожив два месяца до 51 дня рождения. Причиной его смерти была названа передозировка сильнодействующего анестетика пропофола.