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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В это день воздух в столице прогреется до +5.. +7 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 5-10 м/с, без порывов.

Кроме того, специалисты предупреждают о повышении атмосферного давления до 760 мм ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до -3.. -5, а ветер будет переменных направлений, 2-7 м/c.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ближайшие две недели жителей Москвы ожидает погодная «чехарда», то есть чередование теплой и холодной погоды.

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