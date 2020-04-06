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В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев заражения COVID-19

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В Алтайском крае число заболевших коронавирусом увеличилось до 12, в регионе выявлены пять новых случаев инфицирования. Об этом утром в понедельник, 6 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

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Уточняется, что трое выявлены по контакту с зараженными, при этом у них болезнь протекает бессимптомно.

У оставшихся двоих контактов с инфицированными не было, их протестировали после ухудшения самочувствия на фоне тяжелой формы плеврита у одного и пневмонии — у другого.

Все пациенты проходят лечение, специалисты устанавливают круг контактов больных.

Коронавирус в России

5 апреля стало известно, что Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.

К 6 апреля, в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, по меньшей мере 45 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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