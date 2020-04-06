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Эксперт рассказала об опасности сортировки мусора во время пандемии

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Ручная сортировка отходов может быть опасна для работников заражением коронавирусной инфекцией, ее нужно на время пандемии приостановить или добавить этап стерилизации мусора. Об этом рассказала 6 апреля доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

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«Когда мусорные контейнеры начинают вываливать на сортировке, поднимается облако аэрозолей. Особенную опасность представляют салфетки. Человек высморкался и выбросил. А там же огромная концентрация вирусов, прямо из легких выходит. Коронавирусный больной высморкался или сплюнул мокроту», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам биолога, контакт с мусором не представляет опасности для работников на сортировке, поскольку они работают в перчатках, однако «страшен аэрозоль от всего этого». Поэтому ради здоровья работников необходимо хотя бы приступать к сортировке через неделю, когда инфекция на мусоре будет менее заразна, или предварительно стерилизовать мусор горячим воздухом.

3 апреля в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы посоветовали все предметы, контактировавшие со слизистой оболочкой человека, — маски, салфетки, линзы — выбрасывать отдельно от остального мусора. По их мнению, такая процедура поможет обезвредить отходы и снизить риск распространения вируса.

С 1 января 2020 года Москва перешла на раздельный сбор мусора. В жилом секторе города и рядом с объектами соцсферы установлены баки синего цвета. Туда горожане смогут выбрасывать так называемые полезные компоненты вторичного сырья: пластик, алюминиевые банки, картон, бумагу. Также на площадках установят баки серого цвета для смешанных отходов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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