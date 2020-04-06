Эксперт рассказала об опасности сортировки мусора во время пандемии
Ручная сортировка отходов может быть опасна для работников заражением коронавирусной инфекцией, ее нужно на время пандемии приостановить или добавить этап стерилизации мусора. Об этом рассказала 6 апреля доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
«Когда мусорные контейнеры начинают вываливать на сортировке, поднимается облако аэрозолей. Особенную опасность представляют салфетки. Человек высморкался и выбросил. А там же огромная концентрация вирусов, прямо из легких выходит. Коронавирусный больной высморкался или сплюнул мокроту», — цитирует ее «РИА Новости».
По словам биолога, контакт с мусором не представляет опасности для работников на сортировке, поскольку они работают в перчатках, однако «страшен аэрозоль от всего этого». Поэтому ради здоровья работников необходимо хотя бы приступать к сортировке через неделю, когда инфекция на мусоре будет менее заразна, или предварительно стерилизовать мусор горячим воздухом.
3 апреля в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы посоветовали все предметы, контактировавшие со слизистой оболочкой человека, — маски, салфетки, линзы — выбрасывать отдельно от остального мусора. По их мнению, такая процедура поможет обезвредить отходы и снизить риск распространения вируса.
С 1 января 2020 года Москва перешла на раздельный сбор мусора. В жилом секторе города и рядом с объектами соцсферы установлены баки синего цвета. Туда горожане смогут выбрасывать так называемые полезные компоненты вторичного сырья: пластик, алюминиевые банки, картон, бумагу. Также на площадках установят баки серого цвета для смешанных отходов.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.