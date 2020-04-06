В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса

Семья из Новокузнецка дала имя новорожденному сыну в честь коронавируса COVID-19 — Ковид.

Как пишет URA.ru, выбор сделан в пользу названия инфекционного заболевания, так как раньше такого имени ни у кого не было. Кроме того, пара уверена, что имя Ковид звучит оригинально и имеет сильную энергетику, ведь вирус «уже покорил полмира».

«Имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — отметил отец мальчика.

Родители уверены, что необычное имя принесет их ребенку удачу.

9 февраля были названы самые популярные имена новорожденных в 2019 году. Лидерами стали Артем и София. Среди самых необычных отметились Порфирий, Посейдон, Капитолина, Сентябрина.