Абэ введет режим ЧС в японских мегаполисах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ближайшее время намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в крупных городах страны, таких как Токио и Осака, из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило агентство Kyodo.

Данная мера даст возможность муниципальным властям городов вводить обязательный карантин, закрывать учебные заведения и другие объекты. Они также получат полномочия по конфискации земельных участков для строительства временных больниц в случае нехватки лечебных учреждений.

13 марта Парламент Японии утвердил поправки к действующему законодательству, которые позволяют премьер-министру в случае необходимости ввести в стране общенациональный или локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса.

26 марта Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что необходимость введения общенационального карантина в стране не требуется, сообщает ТАСС.

В конце марта международный олимпийский комитет (МОК) совместно с японскими премьером Синдзо Абэ приняли решение перенести летние Олимпийские игры в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Таким образом, летняя Олимпиада и Паралимпиада были отложены впервые за всю историю соревнований.

По данным Worldmeters на 6 апреля, за сутки в Японии зафиксировано 515 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 3654 человек, не считая 712 заболевших пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess. Всего от инфекции в стране скончались 85 человек, а выздоровели 575 пациентов. Из-за распространения пандемии Япония объявила о запрете въезда на свою территорию иностранцам из США, Китая, Южной Кореи и большинства стран Европы.

16 марта стало известно, что российско-японская группа ученых разработала уникальный тест для диагностики COVID-19.