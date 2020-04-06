Названы не страдающие от «удара» COVID-19 профессии

Несмотря на пандемию коронавируса профессии из категории face-to-face будут оставаться востребованными. Такое мнение 5 апреля высказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.

Она отметила, что чем больше в профессии обязательного участия человека, тем более она надежна.

«В этом смысле институт сиделок, которые ухаживают за не очень здоровым человеком, в обозримом будущем не исчезнет», — приводит ее слова НСН.

Варшавская указала, что на фоне эпидемии значительно вырос спрос на услуги курьеров, однако после стабилизации ситуации многие нанятые сейчас сотрудники лишатся работы.

Профессор также прокомментировала исследование Института прогрессивного образования, согласно которому из-за пандемии невостребованными станут работники сферы туризма, моды, индустрии фитнеса, а также репетиторы и юристы.

Варшавская отметила, что список весьма разнообразные и в него вошли профессии, на которые временно упадет спрос из-за коронавируса.

«Другая история — когда изменится спрос работодателя на профессии. Соответственно, и действия в этих ситуациях разные», — пояснила она.

По словам эксперта, выводы о ситуации на рынке труда стоит делать после того, как будет ясна платежеспособность населения и темпы восстановления бизнеса.

4 апреля специалисты сервиса HeadHunter назвали самые востребованные во время пандемии профессии.

Кроме того, эксперты рассказали, какие сферы деятельности не пострадают из-за пандемии.