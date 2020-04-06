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Игрок «Челси» счел расизмом тестирование вакцины от COVID-19 в Африке

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Игрок сборной Германии и защитник ФК «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал идею двух французских врачей тестировать вакцину от коронавируса на жителях Африканского континента. Об этом футболист написал на своей странице в Twitter.

«Два французских доктора предлагают по телевизору провести эксперимент по вакцине против COVID-19 в Африке... как будто африканцы — какие-то животные! Безобразие! Это расизм на самом высоком уровне», — рассказал спортсмен своим подписчикам, прикрепив видеоролик с записью эфира, где обсуждался данный вопрос.

Рюдигер также отметил, что заявление медиков является ужасным и направлено против всех людей с черным цветом кожи. К своим гневным постам он прикрепил хештег #AfricansAreNotLabRats («Африканцы — не лабораторные крысы»).

Идею тестирования выдвинули профессор Жан-Поль Мира и директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт в эфире телеканала LCI. Ранее футболисты Дидье Дрогба, Самуэль Это'О и Демба Ба также высказали свое возмущение по поводу идеи испытания вакцины в странах Африки, передает «Газета.ру».

11 марта Московское бюро по правам человека опубликовало доклад с инициативой о создании в России черного списка за реабилитацию нацизма, расизма, ксенофобии, пропаганды национализма, а также за отрицание холокоста.

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