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Цена нефти Brent обвалилась на 9,5% на открытии торгов

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Фото: Global Look Press/Jim West/imageBROKER.com
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В ходе открытия торгов 6 апреля цена на фьючерсы нефти марки Brent упала более чем на 9% — до $31,16 за баррель.

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Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Теряет в цене и нефть WTI. К 01:10 мск фьючерс дешевеет также на 9,5% — до $25,88 за баррель.

3 апреля стоимость нефти Brent выросла на 6,58% — до $32,05 за баррель.

Мировые цены на нефть рухнули 9 марта после сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ , предполагающей снижение добычи нефти.

1 апреля документ прекратил действовать. При этом Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки.

2 апреля аналитическое агентство Argus сообщило, что цены российской нефти Urals в последние дни марта показали отрицательные значения. Это значит, что добыча, транспортировка и оплата экспортной пошлины стали дороже самого сырья.

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о реальной себестоимости нефти в РФ.

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