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Пушков ответил на заявление шведского министра о «русских троллях»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил заявление об атаке «русских троллей» на шведского министра Андерса Игемана с обвинениями в адрес России со стороны экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сенатор рассказал на своей странице в Twitter.

«Шведский министр энергетики и цифрового развития А. Игеман обьявил себя «жертвой русских троллей». На деле его «атаковали» шведские юзеры Сетей, несогласные с его позицией. Хиллари Клинтон также стала в 2016 не жертвой «русского вмешательства», а собственной непопулярности», — написал он в своем микроблоге.

30 декабря 2019 года Андерс Игеман объявил себя жертвой «русских троллей», заявив, что на одно из его сообщений в Facebook была совершена информационная атака противниками развития в стране пятого поколения мобильной связи 5G, отмечает ТАСС. На следующий день представители российского посольства в Швеции высмеяли ошибочное мнение министра о кибератаках со стороны России.

5 апреля шведское издание SVT Nyheter опубликовало данные своего расследования, в результате которого стало известно, что комментарии оставляла местная жительница, которая боялась излучения радиации от Wi-Fi и сетей 5G, а опасения скандинавского политика оказались необоснованными. В связи с этим, МИД России на своей странице в Facebook опубликовал фотографию министра с разведенными руками и подписью: «Когда оказалось, что «атака русских троллей» на самом деле была организована местной группой в «шапочках из фольги».

Шведский министр обвинил соотечественницу в кибератаках

20 февраля министерство иностранных дел Грузии обвинило российских военных в планировании и осуществлении кибератаки в октябре прошлого года на сайты госорганов, судов и предприятий для подрыва национальной безопасности. Позднее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко опроверг это обвинение.

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