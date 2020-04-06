Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

В Тюменской области вооруженный мужчина открыл огонь по людям, пострадали три человека, сообщает 5 апреля портал 72.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Маслова под Тобольском. Среди пострадавших один ребенок.

Как сообщили в местном департаменте здравоохранения, ранения у людей легкие, госпитализация потребовалась только одному человеку.

По данным журналистов, стрельбу открыл пенсионер. Причины произошедшего выясняет полиция.

Накануне сообщалось, что в Рязанской области мужчина из-за шума под окнами расстрелял пятерых соседей.