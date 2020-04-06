Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Задержанный во время прогулки с собакой в закрытом для посещения парке на Патриарших прудах москвич Иисус Воробьёв рассказал свою версию произошедшего.

4 апреля мужчина гулял с псом в парке, несмотря на действующий запрет из-за распространения коронавируса. Находившиеся в данном районе правоохранители уведомили Воробьёва, что ему нельзя быть в парке, однако мужчина устроил перепалку, оскорбил полицейских и в результате был доставлен в отделение за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Сам Воробьёв утверждает, что не видел никаких запрещающих знаков, а в парке были люди — строители.

«Никаких объявлений, что вход запрещен, не было… Поэтому я пошел. На повороте меня окликнули сотрудники полиции и стали говорить, что парк закрыт и здесь находиться нельзя. Они сказали уходить отсюда», — рассказал мужчина РЕН ТВ.

Он отметил, что продолжил доказывать полицейским, что имеет право гулять с собакой на расстоянии 100 м от дома, однако его задержали.

Воробьёв попросил разрешения вернуть собаку домой. Пса забрала его супруга.

Комментируя свои резкие слова в адрес полицейских (в ходе задержания мужчина пожелал им и их семьям сдохнуть), Иисус отметил, что был «на эмоциях».

Накануне пресс-секретарь столичного главка МВД Владимир Васенин объяснил, что мужчина получил несколько предупреждений от полицейских из-за нарушения режима самоизоляции, но всё равно их проигнорировал и вступил в спор.

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку.