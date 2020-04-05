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ВФЛА объявила антидопинговые критерии для отбора в сборную России

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла новые антидопинговые критерии, на основании которых будет происходить отбор российских атлетов в сборную.

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Так, согласно новому регламенту, представлять РФ на международных соревнованиях не смогут спортсмены, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил после 18 ноября 2015 года.

Также в сборную не возьмут тех, кто подозревается в применении допинга, и в отношении кого ведется расследование, пишет 5 апреля ТАСС.

Помимо этого, спортсмен не должен работать с тренером, который ранее был отстранен. Не возьмут в сборную и атлетов, в отношении которых имеются негативные рекомендации Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), РУСАДА или независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit).

Как пояснил вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, в результате введения новых правил в сборную не смогут попасть около пяти-семи атлетов. При этом те, кто сейчас не соответствует критериям смогут претендовать на место в сборной через три года.

12 марта World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн из-за нарушения антидопинговых правил. Вместе с тем была восстановлена процедура выдачи нейтрального статуса для спортсменов.

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