Российские партии перешли на работу онлайн из-за пандемии

Российские политические партии на фоне пандемии коронавируса перешли на работу онлайн, а некоторые и вовсе планируют запустить мобильное приложение и онлайн-платформу для осуществления своей деятельности.

«Как до эпидемии, так и сейчас мы активно работаем во всех существующих социальных сетях — от Facebook и «ВКонтакте» до Instagram, Telegram и TikTok. Уже несколько лет как под это нами создан целый отдел», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ЛДПР.

В свою очередь, сооснователь партии «Новые люди» Александр Даванков считает, что пандемия лишь ускорила неизбежный процесс цифровизации и отказа от традиционных методов агитации.

«Мы готовим онлайн-форму для работы со сторонниками и избирателями. Планируем максимально использовать новые бесконтактные способы агитации, поскольку ситуация с распространением коронавируса является очень серьезной», — заявил он.

Похожего мнения придерживаются и в Партии прямой демократии, которая планирует запустить онлайн-платформу для дискуссий по политическим темам. Запуск бета-версии запланирован на 12 апреля.

Если эпидемиологическая ситуация осложнится, кандидаты от новых политических структур готовы отказаться от традиционных методов агитации на выборах в заксобрания и уйти в онлайн, заверил секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков.

Кроме того, политолог Константин Калачёв рассказал «Известиям», что те партии, которые смогут использовать цифровые инструменты для работы во время пандемии, получат преимущество на ближайших выборах.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 6 апреля