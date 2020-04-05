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Число заболевших коронавирусом на Украине превысило 1,3 тыс.

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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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За последние сутки на Украине выявили еще 57 случаев заражения новым типом коронавируса, всего заболели 1308 человек, сообщил 5 апреля украинский минздрав.

«По состоянию на 22:00 5 апреля на Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что скончались от COVID-19 37 человек, 28 выписаны из больниц.

Согласно данным портала Worldometers, ведущего статистику заражений коронавирусом, всего в мире число зараженных превысило 1,2 млн человек, скончались более 68 тыс.

4 апреля на Украине составили статистический портрет умершего от коронавируса. Оказалось, чаще всего в стране от заболевания погибают женщины старше 50 лет.

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