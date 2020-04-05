Две пожилые пациентки с COVID-19 скончались в Нижегородской области

Две женщины старше 80 лет, у которых ранее был обнаружен коронавирус, скончались в Нижегородской области. Таким образом, в регионе зафиксированы первые летальные случаи от COVID-19, сообщили в областном правительстве 5 апреля.

Обе пациентки имели серьезные хронические заболевания, в том числе хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца.

«Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80 и 83 лет. <…> Медики делали всё возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом, число погибших от коронавирусной инфекции в России увеличилось до 47 человек.

Всего в Нижегородской области COVID-19 диагностирован у 47 граждан, четыре пациента уже вылечились и были выписаны из больниц.​

Губернатор области заверил, что эпидемиологическая обстановка в регионе «абсолютно прогнозируемая», власти получают результаты анализов граждан, которые находились на изоляции под наблюдением врачей.

По состоянию на 5 апреля в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились.

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