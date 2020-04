Цифровая Mercedes-Benz Fashion Week Russia продлена до 6 апреля

Более полумиллиона уникальных пользователей смотрели онлайн показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia и лекции на TikTok в первый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В среднем 30 тыс. человек смотрели каждую видеопрезентацию из Москвы, при этом в пиковые моменты количество одновременных подключений превышало 50 тыс. Техническая команда была вынуждена перезагружать серверы несколько раз – количество подключений превышало расчетные цифры больше чем в два раза. Московские стримы молодых и известных дизайнеров освещают СМИ из России, Италии, Великобритании, США, Индии и других стран.

В связи с рекордным количеством просмотров модных стримов из Москвы, организаторы приняли решение продлить Неделю моды онлайн до 6 апреля: трансляция будет проходить в течение всего дня – все видеопрезентации новых коллекций будут закольцованы. В первый день продолжительность каждого видео новой коллекции составила от 1 до 7 минут. Большинство участников #MBFWRussia представили коллекции осень-зима 2020/21.

Кроме того, в рамках специального проекта MBFW Russia и TikTok #стильНаДому прошли воркшопы креативного директора бренда RomaUvarovDesign Ромы Уварова, а также стилиста и дизайнера Игоря Андреева. Их прямые эфиры в TikTok посмотрели более 80 000 человек. Новые лекции будут проходить еще в течение трех дней – до 7 апреля. Виртуальная модель и блогер Алиона Пол посетила Неделю моды в новом цифровом аутфите. Ранее Алиона создала капсульную коллекцию цифровой одежды, в которой посещает Неделю моды.

Свои коллекции в формате видеопрезентаций уже представили 15 дизайнеров:

Valeria SAAD

На виртуальной презентации коллекции бренда Valeria SAAD главной темой стала sustainable fashion, или «устойчивая мода». Команда не только показала коллекцию, но и заставила задуматься о том, сколько мы потребляем и в чем причина такого ажиотажа: «Пытаемся заполнить пустоту новыми вещами и потребляем больше, чем когда-либо». Здесь было прямое противопоставление большого производства локальным маркам, которые все делают с любовью и своими руками. Главное место в коллекции заняли спокойные оттенки — бежевый, серый, асфальтовый. Дизайнер Валерия Саад сделала упор на ассиметричный крой и драпировку, а также на многофункциональность вещей. Были показаны оверсайз-рубашки со спущенной линией плеча, платья и блузы. А все модели снимались без макияжа, что еще раз подчеркнуло заинтересованность бренда в натуральности.

LUTANI

Петербурженка Анита Лютвинская создает элегантную одежду, которая будто становится связующей нитью между прошлым и настоящим. В новой коллекции «Уязвимость» она делает акцент на хрупкой натуре человека. Это находит отражение и в образах – прозрачные летящие ткани, свободные силуэты, пастельные цвета. В видеопрезентации главной героине приходится адаптироваться к разным условиям, а одежда из новой коллекции вторит этому замыслу. Например, одна из выбранных тканей меняет цвет в зависимости от температуры.

ASOMATAV

Действие презентации бренда ASOMATAV (от названия древнего грузинского скрипта асомтаврули) происходит в оранжерее. Дизайнер Натиа Гвенетадзе играет с объемами и кроем: к примеру, значительно увеличивает плечи в приталенном платье или оставляет открытой спину тренча. Это переосмысление классических грузинских костюмов – угадываются линии мужских черчесок и женственных платьев картули. Главным цветом коллекции стали черный и бежевый, а модели демонстрировали одежду с минимумом макияжа на лице.

Vakproject

Новая коллекция бренда пропитана духом английских частных школ – галстуки, рубашки на выпуск, клетка и дух хулиганства. Это неудивительно, ведь дизайнер Лиза Казбекова окончила колледж искусств в Лондоне. Главная героиня презентации – дерзкая художница, у которой одежда бренда превращается в идеальную униформу для творений. Ключевым элементом новой коллекции становится пиджак – темно-зеленый с крупными пуговицами или терракотовый с розоватым оттенком. Для дизайнера было особенно важно сделать коллекцию минималистичной и андрогинной, чтобы каждый смог вписать в свой гардероб эту одежду.

ELENA SOUPROUN

Коллекция бренда ELENA SOUPROUN «Fly me to the Moon» – о женственности в ее классическом понимании. Дизайнер представила элегантные блузы, летящие платья, туники, брючные костюмы и пальто. При создании коллекции были использованы такие ткани, как шелковый бархат, прозрачный муслин, жоржет, расшитый кружевом, и старинный хан-атлас. Многие из них были дополнены ручной вышивкой. Основными цветами коллекции стали черный, белый, алый, бордовый и фиолетовый. Также в коллекции представлены принты – геометричный на плиссированной ткани и крупный горох. Важно, что все образы, представленные в этой коллекции, выражают понимание дизайнера о значении женщины в современном мире с ее одновременной мягкостью и строгостью, легкостью и осознанностью. Для стилизации были выбраны крупные украшения – колье и серьги.

ophelica

Когда дизайнер Регина Турбина создает одежду для своего бренда, она ищет ответ на вопрос: «Какой бы была возлюбленная Гамлета сегодня?». В видеопрезентации мы видим, что это девушка, которая находится в поиске. Новая коллекция построена на цветовых контрастах – узор в стиле шахматной доски и классическое сочетание «белый верх – черный низ». Но в коллекции находится место и «промежуточному» серому цвету, например, платью макси цвета мокрого асфальта и брюкам-скинни с завязками. Дизайнер не боится играть с фактурами – прозрачная блуза сочетается с юбкой из плотного материала. А рукава-фонарики, струящиеся ткани и банты добавляют романтического настроения.

/SELFÉTUDE

В презентации бренда /SELFÉTUDE много света. Дизайнер Екатерина Охотникова придерживается минимализма, но не избегает сложных конструкций: многие вещи в коллекции дополнены драпировкой и геометричными элементами. В коллекции преобладают базовые цвета: черный, коричневый, белый, бежевый. Платья миди- и макси-длины с ассиметричным кроем выглядят воздушными несмотря на то, что выполнены из плотных тканей. Также представлены оверсайз-жакеты, водолазки с высоким воротом, блузы с запахом. Основные отличительные черты – естественность, натуральные ткани и выверенный крой.

LATARDE

В своей онлайн-презентации бренд LATARDE не просто показывает новую коллекцию, а рассказывает, как сочетать офисный гардероб и элементы вечернего стиля в одном образе. Плиссировка или вставки из разных тканей на юбке, тренч с мелкими блестками или темно-серый жакет, костюм горчичного цвета с шортами или элегантное платье с ярко-оранжевыми акцентами – все это можно носить как в течение дня, так и на вечерние мероприятия. В новой коллекции ощущаются ретромотивы – круглые очки, широкие пластиковые браслеты, геометричный крой.

JULIA DALAKIAN

В новой коллекции бренда JULIA DALAKIAN под названием MYSTERIOUS NATURE проявляется разносторонняя сущность любой женщины – здесь были показаны образы и для роковых дам, и для интеллигентных леди, и для любительниц удивлять. Дизайнер вдохновлялась природными богатствами и удачно использовала свой опыт в принтах: вертикальная и горизонтальная полоска, жуки, цветы — все это лишь делает вещи интереснее. В коллекции много платьев, юбок, элегантных блуз с нестандартной отделкой, пальто с контрастной подкладкой, брюк-палаццо и комбинезонов. В качестве аксессуаров для стилизации Юлия Далакян выбрала широкие пояса, гольфы и повязки-венки для головы. В итоге коллекция, с ее буйством красок и множеством образов, получилась очень праздничной и наполненной.

HOUSE OF LEO

Бренду удается сочетать строгость в одежде и повседневный стиль. В новой коллекции дизайнер расстается с иллюзиями о взрослой жизни – в образах сразу появляются школьные пиджаки, бомберы с принтами и преппи-толстовки, как у учеников колледжа. На куртках для бега мы замечаем гобеленовые принты, а сорочки дополняет орнамент клетки виши. Одним из ключевых элементов коллекции становится сумка, на которой словно вытатуированы буквы и небольшие рисунки.

WHITE CROW

Виртуальная презентация бренда WHITE CROW была снята в Турции, в Стамбуле, поэтому очевидна нацеленность бренда на урбанистическую составляющую. Одежда дизайнеров Антона Маетного и Натальи Гущиной идеально вписывается в ландшафт города: она универсальна, практична и удобна. Главные цвета коллекции – черный и слоновая кость. Образы стилизованы поясными сумками, надетыми через плечо, и вместительными рюкзаками, с которыми удобно путешествовать. Благодаря четким линиям, декоративным элементам, вроде накладных карманов, и демонстрации коллекции в большом городе, складывается отчетливое ощущение, что эта многофункциональная одежда может с легкостью вписаться в гардероб любого человека.

SL1P

В новой коллекции дизайнеров Славы Абденова и Влада Иванова большинство вещей в стиле унисекс: жилеты прямоугольного кроя, нюдовые свитера с черными узорами, серые кардиганы-халаты. Основной фокус бренда – трикотажные изделия. Отсюда и название – по-английски «to slip», означает «перекидывать петли с одной спицы на другую». Дизайнеры собирают пряжу для своих изделий по всему миру: например, прозрачные дымчатые платья и топы сделаны из шелковой пряжи с эффектом памяти, а некоторые изделия напоминают металлическую кольчугу благодаря хлопковой пряже с полиамидом. В коллекции преобладают лаконичные силуэты и сдержанные цвета с алыми и оранжевыми акцентами.

Yana Besfamilnaya

Видеопрезентация коллекции бренда Yana Besfamilnaya становится особенно актуальной в условиях самоизоляции: девушка примеряет на себя различные образы и занимается любимыми делами прямо у себя дома – читает, рисует, танцует, готовит. Впрочем, если сконцентрироваться на вещах, то нужно отметить их универсальность и носибельность: они с легкостью подойдут большинству девушек. Основные цвета – голубой, коричневый и ягодные оттенки. Дизайнер представила тренчи-трансформеры, рубашки из экокожи, переосмыслила классический костюм, сделав его полосатым и заменив брюки на шорты-бермуды, дополнила платья и футболки классического кроя оригинальной отделкой – подчеркнула фигуру. Кстати, с этой же целью в коллекцию добавлены корсеты и юбки с запахом – они отлично подчеркивают хрупкость и легкость девушек, составляющих целевую аудиторию бренда.

REWEARIT

Забота об окружающей среде – вот основная мысль бренда REWEARIT. Дизайнер Велина Сукиасян уверена, что вещам можно дать вторую жизнь, если они находятся в хорошем состоянии. В своей коллекции она взяла за основу одежду из секонд-хенда и создала новые стильные образы. Локацией для презентации стали пейзажи дикой природы. Высокие деревья перекликались с темными тонами одежды и плотными текстурами ткани, пиджаки в стиле оверсайз с голографическим эффектом выделялись на фоне сухой растительности, а легкие блузы с фуксиновым и бирюзовым акцентами расцвели в тумане водоема. Цветовая палитра коллекции, ткани и крой повторяют природные образы и создают эффект максимального слияния с естественной средой.

RED SEPTEMBER

Новая коллекция RED SEPTEMBER сезона осень-зима 20/21 стала отличным завершением первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia в digital-формате. Под динамичную музыку счастливые и стильные модели играли в мяч, наслаждались жизнью и размышляли на английском и французском о своих мечтах, целях и осознании своего собственного пути. В коллекции были представлены шубы из овечьего меха, шерстяные брюки, оверсайз-куртки, кардиганы и объемные плащи для девушек, а также кожаные брюки, свитеры и бомберы для мужчин. Многие вещи украшали абстрактные иллюстрации и графические принты.

Напомним, что виртуальная Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 4 по 6 апреля, за трансляциями можно следить из любой точки мира на сайтах AIZEL.RU и MEGOGO.NET.