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Преподаватели Финуниверситета на месяц сократили себе отпуска

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Фото: Финансовый университет при правительстве Российской Федерации
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Преподаватели Финансового университета при правительстве РФ на месяц сократили свой отпуск и призывают другие вузы последовать их примеру. Об этом говорится в сообщении вуза, полученном «Известиями».

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6 апреля большинство высших учебных заведений России вернулись к обучению в дистанционном формате. Для высшего образования ситуация с коронавирусом — серьезный вызов, говорится в заявлении Финансового университета.

Вузам пришлось в кратчайшие сроки переходить на чтение лекций и проведение семинаров с использованием современных технологий дистанционного обучения.

«Однако впереди самый непростой этап — экзамены и защита квалификационных выпускных работ. Вузы понимают, что недопустимо сорвать как учебный год, так и летний прием детей на первый курс. Поэтому учебный процесс, традиционно заканчивавшийся к 1 июля, точно придется продлять. Для спасения учебного года преподаватели Финансового университета отказались от месяца своего отпуска и уйдут на отдых с 1 августа», — говорится в сообщении вуза.

коронавирус

Финуниверситет также призвал другие высшие учебные заведения последовать его примеру.

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