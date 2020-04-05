Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма союза в воскресенье, 5 апреля.

Авторы письма считают, что в связи с девальвацией рубля и распространением коронавируса, а также введением режима самоизоляции в России производители овощей в защищенном грунте являются одними из наиболее пострадавших в отрасли сельского хозяйства, поскольку они не могут остановить свое производство и овощи не входят в перечень продуктов первой необходимости, пользующихся наибольшим спросом (крупы, макароны, консервы).

Отмечается, что уже резко упал спрос и снизились оптовые цены на огурцы и томаты — по отдельным позициям до 50% к аналогичному уровню 2019 года. Нынешние оптовые цены на эти овощи делают тепличный бизнес нерентабельным.

При этом на отечественный рынок поступают импортные томаты, доля которых в общем объеме рынка составила в 2019 году 52%.

По данным плодоовощного союза, в январе–марте 2020 года в Россию ввезли более 79 тыс. т томатов на сумму более $100 млн, в основном из Азербайджана, Марокко, Турции и Китая. В письме говорится, что эта продукция наравне с падением спроса из-за самоизоляции граждан оказывает дополнительное давление на оптовую цену помидоров, дальнейшее снижение которой может привести к банкротству тепличных предприятий.

Генеральный директор ТД «Мое Лето», который выращивает тепличные овощи, Вагиф Бикулов сообщил, что из-за завышенной цены товар хуже продается в магазинах, что приводит к переизбытку товара. В результате производители овощей снижают цены, поскольку продукция быстро портится.

Бикулов добавил, что из-за этого на рынке возникает «ценовая война» без выгоды для покупателей, а производителям приходится продавать товар гораздо дешевле себестоимости. Это, по его мнению, приведет к тому, что в будущем многим агропромышленным компаниям придется столкнуться с проблемами, вплоть до банкротства. Из-за этого может пострадать продуктовая безопасность страны, поэтому сейчас необходимо принять меры, например, снизить цены в магазинах на фрукты и овощи.

В конце февраля стало известно о подорожании чеснока в России на фоне коронавируса. Специалисты сделали выводы, что граждане «спасаются от коронавируса чесноком». В январе продажи овоща выросли на 37%. Килограмм в декабре в среднем стоил около 212 рублей, а по данным на февраль цена поднялась до 270 рублей.

В середине марта Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не давать прогнозы насчет динамики цен и возможного дефицита. В ведомстве считают, что подобные прогнозы могут привести к нарушениям закона о защите конкуренции.

24 марта Минсельхоз заявил о начале снижения спроса на макароны и крупы в России, а позже — на овощи.