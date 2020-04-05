Движение транспорта ограничат на петербургской дамбе из-за ремонта

В Санкт-Петербурге автомобилистов предупредили об ограничениях движения в районе дамбы из-за ремонта подземных инженерных коммуникаций. По информации дирекции комплекса защитных сооружений, новая схема будет действовать с 6 до 20 апреля.

Работы начинаются на участке САД КЗС, 23–24-й км Финской стороны и 117–118-й км Невской стороны на разделительной полосе. В связи с этим будут частично закрывать движение по левой полосе, информирует телеканал «78». Водителям следует следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями и скоростью движения.

Комплекс дамб и смежных гидротехнических сооружений (водопропускных и судопропускных сооружений) протянулся поперек Финского залива от Бронки до Сестрорецка (поселок Горская), через остров Котлин, на котором находится город Кронштадт (входит в состав Санкт-Петербурга).