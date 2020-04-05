Прямой эфир

ЕР осудила заявления экс-депутата Госдумы Поддубного о «мародерстве»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Единая Россия» не разделяет позицию экс-депутата Госдумы Сергея Поддубного, который в соцсетях сравнил с мародерством просьбы граждан и бизнес о финансовой помощи во время пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил официальный представитель ситуационного центра «Единой России» Евгений Ревенко.

Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП
Для спасения экономики нужно увеличить объем господдержки минимум в три раза, уверены эксперты

«То, что написал этот гражданин в своём аккаунте — сугубо его личное мнение, полностью оторванное от реальности. Вместо того, чтобы писать такое в сети, Сергею Анатольевичу лучше бы присоединиться к одному из наших волонтёрских центров и поработать волонтёром, чтобы своими глазами увидеть, в какой помощи нуждаются люди», — приводит пресс-служба ЕР слова Ревенко.

Он подчеркнул, что по сведениям Кузбасского реготделения, Поддубный не имеет никакого отношения к партии «Единая Россия».

«Партия мнение Поддубного категорически не разделяет и считает неуместным. Сейчас все силы и средства «Единой России» направлены на поддержку и помощь людям в сложившейся очень непростой ситуации. Волонтерские центры, наши депутаты, главы регионов, возглавляющие региональные отделения партии», — добавил Ревенко.

Ранее Поддубный написал в своем Instagram следующее: «Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей. Очень похоже на мародерство. Вам так не кажется?».

В то же время, глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего первого обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер, которые должны поддержать как население, так и предпринимателей.

В частности, российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, Путин подписал закон, который дает право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве анонсировали меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости
Песков прокомментировал влияние коронавируса на экономику

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020