ЕР осудила заявления экс-депутата Госдумы Поддубного о «мародерстве»

Партия «Единая Россия» не разделяет позицию экс-депутата Госдумы Сергея Поддубного, который в соцсетях сравнил с мародерством просьбы граждан и бизнес о финансовой помощи во время пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил официальный представитель ситуационного центра «Единой России» Евгений Ревенко.

«То, что написал этот гражданин в своём аккаунте — сугубо его личное мнение, полностью оторванное от реальности. Вместо того, чтобы писать такое в сети, Сергею Анатольевичу лучше бы присоединиться к одному из наших волонтёрских центров и поработать волонтёром, чтобы своими глазами увидеть, в какой помощи нуждаются люди», — приводит пресс-служба ЕР слова Ревенко.

Он подчеркнул, что по сведениям Кузбасского реготделения, Поддубный не имеет никакого отношения к партии «Единая Россия».

«Партия мнение Поддубного категорически не разделяет и считает неуместным. Сейчас все силы и средства «Единой России» направлены на поддержку и помощь людям в сложившейся очень непростой ситуации. Волонтерские центры, наши депутаты, главы регионов, возглавляющие региональные отделения партии», — добавил Ревенко.

Ранее Поддубный написал в своем Instagram следующее: «Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей. Очень похоже на мародерство. Вам так не кажется?».

В то же время, глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего первого обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер, которые должны поддержать как население, так и предпринимателей.

В частности, российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, Путин подписал закон, который дает право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.