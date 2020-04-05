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Семьям погибших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве выплатят по 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Семьям жильцов, погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие, которые были госпитализированы, получат по 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета 5 апреля.

В качестве первой помощи каждому жильцу будет выплачено по 30 тыс. рублей, одиноко проживающим — по 50 тыс. рублей. Кроме того, размер выплачиваемых сумм будет зависеть от нанесенного ущерба, сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел 4 апреля в пятиэтажном доме по адресу: улица Гагарина, 31, — в квартире во втором подъезде на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж, четыре квартиры оказались полностью разрушены.

Погибли три человека, пострадали 10, четверо из них находятся в больницах. Списки потерпевших опубликовал РЕН ТВ.

200 жильцов дома были эвакуированы и временно размещены в ближайшей школе, прорабатывается возможность их заселения в гостиницы. Было принято решение восстанавливать пострадавшие от взрыва первый и второй подъезды. Жители двух других подъездов смогут вернуться в свои квартиры после окончания разбора завалов.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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