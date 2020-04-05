В России все сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы, Уточнение необходимых данных происходит дистанционно. В Минобороны отметили, что подобная мера введена, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Весенний призыв в стране начался 1 апреля. Новобранцы отправятся к месту службы не раньше 20 мая.