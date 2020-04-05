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Москвичам предрекли погодную «чехарду»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Ближайшие две недели жителей Москвы ожидает погодная «чехарда», то есть чередование теплой и холодной погоды. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 5 апреля.

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«Апрель чрезвычайно будет противоречивый: то тепло обманчивое, то снег, то холод, то арктика, то опять атлантика. Такая чехарда в атмосфере будет твориться», — цитирует его «РИА Новости».

По словам синоптика, в воскресенье столицу накрыло «снежными зарядами». В ночь на понедельник ожидается от 0 до –5 градусов, днем 6 апреля — +3…+5 градусов, также местами возможен небольшой снег.

Во вторник осадков не ожидается, однако колебания температур будут сильнее — от –1…–6 градусов утром до +5…+10 градусов днем. В среду опять возможны осадки с температурой до +11 градусов днем и до –5 — ночью.

При этом жителям Подмосковья на грядущей неделе прогнозируют потепление до +18 градусов, что является превышением климатической нормы. Как отмечал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в апреле температура воздуха будет около или выше нормы на всей территории России.

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