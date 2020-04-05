Число пострадавших из-за взрыва газа в Подмосковье возросло до 10

Число пострадавших из-за взрыва газа в Подмосковье выросло до 10. Четыре человека находятся

в больнице. Шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно.

В результате взрыва погибли три человека.

200 жильцов дома были эвакуированы и временно размещены в ближайшей школе, прорабатывается возможность их заселения в гостиницы. Было принято решение восстанавливать пострадавшие от взрыва первый и второй подъезды. Жители двух других подъездов смогут вернуться в свои квартиры после окончания разбора завалов.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).