В Сеуле жители приехали молиться на автомобилях
В сеульском городском храме прошла необычная служба. В условиях самоизоляции прихожане приехали на своих авто и слушали пасторов, сидя в машинах.
Некоторые люди протягивали руки в молитве из люков.
Ранее уровень эпидемиологической угрозы в стране подняли до высшего. Число зараженных коронавирусом
в Южной Корее выросло до 10 237 человек.
В сеульском городском храме прошла необычная служба. В условиях самоизоляции прихожане приехали на своих авто и слушали пасторов, сидя в машинах.
Некоторые люди протягивали руки в молитве из люков.
Ранее уровень эпидемиологической угрозы в стране подняли до высшего. Число зараженных коронавирусом
в Южной Корее выросло до 10 237 человек.