В Сеуле жители приехали молиться на автомобилях

В сеульском городском храме прошла необычная служба. В условиях самоизоляции прихожане приехали на своих авто и слушали пасторов, сидя в машинах.

Некоторые люди протягивали руки в молитве из люков.

Ранее уровень эпидемиологической угрозы в стране подняли до высшего. Число зараженных коронавирусом

в Южной Корее выросло до 10 237 человек.