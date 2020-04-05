В Санкт-Петербурге скончался третий пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в городском оперативном штабе.

«Зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело четыре человека. Умер один человек»,— говорится в сообщении.

Сейчас на лечении в клинической инфекционной больнице имени Боткина с коронавирусом находятся 115 человек — 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области. На карантине состоят 8830 человек, из них 39 — в обсервации под медицинским наблюдением, остальные — дома.

Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии зарегистрирован 191 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Выписаны после выздоровления 32 человека.

До 30 апреля в Петербурге действуют ограничительные меры, которые прежде всего касаются передвижения транспорта и горожан по улицам города.

Кроме того, ограничена работа метро. Вход в подземку закрывается в 22:00. Изменения вносятся и в работу наземного транспорта. Так, автобусы, троллейбусы и трамваи приходят по прибытии последних поездов метро, но не позднее 23:00.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 5 апреля, в России число зараженных коронавирусом достигло 5389.

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