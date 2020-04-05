Песков заявил о настрое России на конструктивные переговоры по нефти

Российская сторона настроена на конструктивные переговоры в рамках ОПЕК+ по стабилизации мирового рынка нефти. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Президент (России Владимир. ― Ред.) Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным, для того чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей», ― рассказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что в актуальной ситуации, когда Саудовская Аравия пошла на «беспрецедентные скидки» и увеличила добычу нефти, в скором времени все хранилища будут заполнены.

Ранее СМИ сообщили о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание должно было состояться 6 апреля. Однако накануне стало известно о том, что встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на 9 апреля.

3 апреля Путин заявил о необходимости снижения добычи нефти до 10 млн баррелей в сутки. Министр энергетики РФ Александр Новак также предупредил о возможности дальнейшего обвала нефтяных цен.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.