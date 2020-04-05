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Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко продемонстрировал, что лучше всего сократить физическое общение, что и сделал президент.

Несколько дней назад Путин провел заседание правительства в видеоформате. После этого президент заявил, что остался доволен тем, как прошло совещание, и заявил, что дистанционная работа — это «пример ответственного и законопослушного поведения».

На минувшей неделе правительство России обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.

В качестве еще одного примера перехода на удаленный режим работы Министерству юстиции поручено организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в органах ЗАГС.

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