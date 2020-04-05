В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек

В Испании число заболевших коронавирусом превысило 130 тыс., а количество умерших за сутки достигло 674. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает минздрав страны.

Согласно статистике, наибольшее количество зараженных зафиксировано в Мадриде (37 584 человека) и Каталонии (26 032 человека). Наименьшее число заболевших коронавирусом в городах Сеута и Мелилья (по 83 инфицированных).

Ранее, 3 апреля, стало известно, что Испания обошла Италию по количеству зараженных коронавирусом.

1 апреля глава минздрава Испании Сальвадор Илья заявил, что распространение эпидемии в стране вступило в стадию стабилизации. Он отметил, что это произошло благодаря принятым властями эпидемиологическим мерам.

Кроме того, в минувшее воскресенье испанские власти приняли решение ужесточить карантинные меры в стране на ближайшие две недели. Жителям предписано не покидать свои дома без особых причин и соблюдать режим самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.