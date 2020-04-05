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Названа дата утверждения списка системообразующих предприятий

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Сформированный список системообразующих предприятий, которые в условиях распространения коронавируса получат право учитывать расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при уплате налогов, будет утвержден 10 апреля. Об этом в восркесенье, 5 апреля, сообщили «РИА Новости» в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу (10 апреля. ― Ред.). Список системообразующих предприятий сформирован на основании следующих критериев: предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников», ― рассказали агентству.

В секретариате Белоусова добавили, что в настоящее время список дорабатывается при участии властей всех субъектов федерации.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

При этом глава государства уточнил, что органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения будут работать, как и прежде. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, регионы будут обязаны согласовывать решение с федеральным правительством.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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