Главный хирург США продемонстрировал создание маски в домашних условиях

Главный американский хирург Джером Адамс 4 апреля показал на видео, как в домашних условиях сделать маску из футболки и тем самым защитить себя от заражения коронавирусом. Запись была опубликована на официальной странице Центра по контролю и профилактике заболеваний США в Facebook.

На видео врач продемонстрировал, как именно нужно сложить вырезанную часть футболки и потом закрепить ее резинками для волос, чтобы в итоге получилась тканевая маска.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в середине марта президент США Дональд Трамп надавил на органы здравоохранения, чтобы ввести в оборот непроверенные лекарства для лечения коронавируса.

2 апреля мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио посоветовал закрывать лицо банданой, шарфом или косынкой в отсутствие маски для снижения вероятности заражения коронавирусом.

По последним данным портала Worldometer, в Соединенных Штатах зафиксировано 311 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 8454 человека скончались, а еще 14 828 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 64 тыс. человек, вылечились — 246 тыс.