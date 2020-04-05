Прямой эфир

Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников геологической отрасли РФ с профессиональным праздником. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу. Мы по праву гордимся выдающимися достижениями многих поколений ваших предшественников, которые внесли значимый вклад в укрепление промышленного, энергетического потенциала страны, в развитие отечественной экономики», ― говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что бережное отношение к трудовым традициям ветеранов отрасли, а также компетентность и широкое внедрение современных энергосберегающих и экологических технологий будут и впредь помогать геологам в решении поставленных задач.

Ранее, 27 марта, Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Главa государства поблагодарил бойцов за службу, отметив, что перед ними стоят сложные и ответственные задачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росгеология» выполнит сейсморазведочные работы на шельфе в Индии
Ученые объявили о начале новой эпохи на Земле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020