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Спасатели нашли заблудившихся в Приморье людей

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Фото: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю
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Спасатели нашли трех человек, потерявшихся в районе озера Ханка в Приморском крае в субботу, 4 апреля. Об этом 5 апреля сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС.

«4 апреля в 23:30 (16:30 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в Ханкайском муниципальном районе в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились три человека», — говорится в сообщении.

Одним из потерявшихся был водитель автомобиля «УАЗ», у которого закончился бензин по дороге в районе села Спасское по направлению в село Гайворон. Еще двое, мужчина и женщина, заблудились в 20 км от села Воскресенка.

Группа спасателей поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России из города Спасск-Дальний, несмотря на сложные метеоусловия, смогла отыскать и оказать помощь всем пострадавшим, которые были весьма напуганы и сильно замерзли. Все спасенные были доставлены по своим домам, от медицинской помощи они отказались.

Всего в поисково-спасательных работах было задействовано семь человек и четыре единицы техники.

Ранее, 13 января, сообщалось о спасении двух потерявшихся мужчин на плато Ай-Петри в Крыму. Мужчины вышли в однодневный поход, однако с наступлением темноты сбились с тропы и оказались на труднодоступном участке местности.

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